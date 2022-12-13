Журналист ESPN рассказал о продолжении конфликта между игроками сборных Аргентины и Нидерландов после матча

Стали известны подробности конфликта нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с игроками национальной команды Нидерландов после матча 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2, 4:2 по пенальти).

Месси, который давал послематчевый комментарий, был настолько взбешен действиями голландцев в серии пенальти, что не мог ответить ни на один вопрос, сообщает журналист ESPN Эстебан Эдул.

«После матча все ссорились в подтрибунке, а не только Месси. Ван Дейк о чем-то спорил с Отаменди. Гнев Месси был в основном связан с пенальти, когда голландцы пытались оказать давление на аргентинцев. Вегхорст ждал Месси в туннеле, подошел к нему и попросил его футболку. Лео был в ярости. Вегхорст не понял, остановился, и Месси начал оскорблять его еще до начала интервью.

«Месси практически не обращал на меня внимания во время интервью: он был так взбешен, что не смотрел на меня и не слушал мои вопросы. Я спросил его о голевой передаче Молине, о встрече с ван Галом, но — ничего. Я не мог заставить его ответить. В какой-то момент, когда мы были в эфире, я сказал ему: «Успокойся, Лео, в ФИФА много людей, и ты никогда не знаешь, что может случиться», — цитирует Эдула журналист Альфредо Педулла.

Аргентинец во время флеш-интервью выругался на Вегхорста. Тот, в свою очередь, рассказал, что хотел пожать Месси руку.

В полуфинале чемпионата мира-2022 в Катаре Аргентина сыграет с Хорватией. Матч пройдет 13 декабря.