Денис Казанский — о полуфинале ЧМ-2022: «Ставлю на Францию — на этой стадии класс первичен»

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» дал прогноз на второй полуфинал ЧМ-2022 Франция — Марокко.

— 2:0. У африканцев серьезные кадровые проблемы. А помимо Мбаппе надо остановить и героя второго плана — Гризманна. Да, победа Марокко уже не будет казаться оглушительной сенсацией. И все-таки ставлю на французов — на этой стадии класс первичен, — сказал Казанский «СЭ».

Матч Франция — Марокко состоится 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.