Варан: «Настоящая цель у сборной Франции одна — выиграть чемпионат мира»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился мнением о выходе в полуфинал ЧМ-2022.

«Мы уже хорошо выступили в турнире. Честно говоря, для нашей команды всегда задана определенная планка — победа на чемпионате мира. Это наша цель с самого начала. Конечно, выход в полуфинал — это уже удовлетворительно, потому что добиться этого непросто. Уровень соперников растет, все команды бьются изо всех сил. Но настоящая цель у нас одна — выиграть чемпионат мира», — приводит слова Варана As.

Полуфинал Франция — Марокко пройдет 14 декабря и начнется в 22.00 (мск).