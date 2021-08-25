ФИФА обратилась к Борису Джонсону по поводу участия игроков в чемпионате мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой, чтобы клубы АПЛ отпустили игроков для участия в отборочных матчах чемпионата мира в странах, занесенных в красный список, передает BBC.

«Я предложил применить подход, аналогичный заключительным этапам Евро 2020», — сообщил Инфантино.

VIP-персоны могли посещать матчи поздних этапов Евро-2020 без необходимости изолироваться после перелета в другую страну. Представители ФИФА применили концепцию тестирования и «пузыря», согласно которой пребывание фанатов в Великобритании не должно было превысить 24 часа. При этом VIP-персоны могли перемещаться по городу только на утвержденном транспорте.

«Я призываю каждую ассоциацию, каждую лигу и каждый клуб проявить солидарность к тому, чтобы делать то, что правильно и справедливо для международных турниров», — заявил Инфантино.

Ранее представители АПЛ и ла лиги заявили, что они поддержат решение руководителей футбольных клубов не выпускать своих игроков на матчи в странах, занесенных в красный список. В связи с участием в отборочных матчах, многие футболисты будут вынуждены пропустить несколько игр из-за обязательного периода изоляции.