Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины из-за проблем с коленом

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 36-летний футболист испытывает проблемы с коленом, из-за чего может остаться в запасе на игру с аргентинцами, его появление на поле находится под вопросом. На сегодняшней вечерней тренировке главный тренер сборной Франции Дидье Дешам наигрывал вариант состава, при котором место Жиру занимает Маркус Тюрам.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

На ЧМ-2022 Жиру забил 4 гола в 5 матчах. Всего на его счету 53 мяча, он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 17 декабря и начнется в 18.00 (мск).