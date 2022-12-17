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Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины из-за проблем с коленом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Оливье Жиру (в центре) на тренировке сборной Франции перед матчем с Аргентиной.
Фото Global Look Press

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру может пропустить финал ЧМ-2022 против Аргентины, сообщает L'Equipe.

По данным источника, 36-летний футболист испытывает проблемы с коленом, из-за чего может остаться в запасе на игру с аргентинцами, его появление на поле находится под вопросом. На сегодняшней вечерней тренировке главный тренер сборной Франции Дидье Дешам наигрывал вариант состава, при котором место Жиру занимает Маркус Тюрам.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

На ЧМ-2022 Жиру забил 4 гола в 5 матчах. Всего на его счету 53 мяча, он является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Финал ЧМ-2022 Аргентина — Франция состоится в воскресенье, 17 декабря и начнется в 18.00 (мск).

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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
Матч завершен

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
Оливье Жиру
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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