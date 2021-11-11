«Иду за тобой». Жена Карпина записала песню перед матчем Россия — Кипр
Жена главного тренера сборной России записала песню перед матчем Россия — Кипр
16:14
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина записала новую песню, премьера которой состоялась перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.
11.11.2021 | Россия — Кипр
Жена Карпина напутствовала тренера и сборную России песней группы «Танцы минус» на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
В прошлый раз Дарья Карпина спела «Валеру» на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани. Тогда сборная России победила команду Словакии со счетом 1:0.
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