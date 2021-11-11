Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина записала новую песню, премьера которой состоялась перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

11.11.2021 | Россия — Кипр

Жена Карпина напутствовала тренера и сборную России песней группы «Танцы минус» на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

В прошлый раз Дарья Карпина спела «Валеру» на фоне мечети «Кул-Шариф» в Казани. Тогда сборная России победила команду Словакии со счетом 1:0.