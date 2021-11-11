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Гвардиола встретился с Левандовски в Испании

16:22
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола встретился с нападающим «Баварии» и сборной Польши Робертом Левандовски, сообщает Sport.es.

По информации источника, Гвардиола на время перерыва на игры национальных команд уехал в Испанию и посетил расположение «Жироны», встретившись с главным тренером команды Мичелом.

Также в Жироне тренер встретился с Левандовски, который в составе сборной Польши готовится к встрече отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Андорры.

50-летний испанец возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Под его руководством мюнхенская команда трижды становилась чемпионом Германии и дважды — обладателем Кубка Германии.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/guardiola-lewandowski-girona-12831290

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