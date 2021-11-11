Гвардиола встретился с Левандовски в Испании
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола встретился с нападающим «Баварии» и сборной Польши Робертом Левандовски, сообщает Sport.es.
По информации источника, Гвардиола на время перерыва на игры национальных команд уехал в Испанию и посетил расположение «Жироны», встретившись с главным тренером команды Мичелом.
Также в Жироне тренер встретился с Левандовски, который в составе сборной Польши готовится к встрече отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Андорры.
50-летний испанец возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год. Под его руководством мюнхенская команда трижды становилась чемпионом Германии и дважды — обладателем Кубка Германии.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/premier-league/guardiola-lewandowski-girona-12831290
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