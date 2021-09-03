Халк остался в запасе сборной Бразилии на матч с Чили
03:28
Сборная Бразилии назвала состав на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Чили. Экс-игрок «Зенита» Халк начнет игру на скамейке запасных.
Стартовый состав бразильцев выглядит следующим образом: Вевертон, Данилу, Маркиньюс, Эдер Милитау, Алекс Сандру, Каземиру, Бруну Гимарайнс, Лукас Пакета, Габриэл Барбоза, Винисиус Жуниор, Неймар.
Начало матча в 4.00 по московскому времени.
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