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6 декабря, 23:25

Защитник сборной Польши: «Мбаппе — просто демон»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник сборной Польши Бартош Берешиньски поделился эмоциями от игры против нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Что мы могли поделать против сборной Франции? Мы хорошо провели первый тайм, но не смогли забить, за что нас и наказали. Мбаппе — просто демон, он орудовал на моей части поля, и я убедился в этом лично», — цитирует Берешиньски La Repubblica.

Франция обыграла Польшу в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» завершилась со счетом 3:1.

Нападающий французской команды Килиан Мбаппе оформил дубль в этом матче.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 6
Швейцария 1
Матч завершен

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
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