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6 декабря, 23:27

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил первый хет-трик на ЧМ-2022. Он заменил в основе Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Рамуш оформил первый хет-трик на ЧМ-2022
Иван Шитик
Корреспондент
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Гонсалу Рамуш.
Фото AFP

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш оформил хет-трик на ЧМ-2022 в матче 1/8 финала против Швейцарии.

На 67-й минуте он сделал счет 5:1 в пользу португальской команды.

21-летний Рамуш стал автором первого хет-трика на чемпионате мира в Катаре.

Отметим, что он вышел в основном составе сборной Португалии, заменив в этом статусе 37-летнего Криштиану Роналду.

ЧМ&nbsp;2022, 6&nbsp;декабря: Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария. ЧМ-2022: Португалия громит Швейцарию — 5:1, Рамуш вышел вместо Криштиану и сделал хет-трик. Онлайн-трансляция

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