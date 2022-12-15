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Фофана — о выходе в финал ЧМ-2022: «Жаль, что Рабьо нет с нами на этом празднике»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник сборной Франции Уэсли Фофана прокомментировал победу над Марокко (2:0) в полуфинале ЧМ-2022.

«Было много часов работы. Жаль, что Адриена Рабьо нет с нами на этом празднике, надеюсь, он будет здесь в воскресенье. Заменить его было нелегко, трудно достичь того уровня, на котором он был с самого начала турнира. Мы работали вместе, и это пошло на пользу.

Жизнь прекрасна... всего лишь на 24 часа, скажем мы! На данный момент я не осознаю, что буду играть в финале. В раздевалке у Эммануэля Макрона не было слов, он просто сказал «поздравляю», — приводит слова Фофана RMC Sport.

Рабьо не поехал с командой на полуфинальную игру против Марокко из-за плохого самочувствия и остался в отеле.

Франция в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной. Игра пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» и начнется — в 18.00 мск.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Источник: RMC Sport
Адриен Рабьо
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Франции по футболу
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