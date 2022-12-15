Франция — Марокко: видеообзор матча ЧМ-2022
Сборная Франции переиграла Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.
На 5-й минуте встречи защитник Теор Эрнандез открыл счет, сыграв первым на добивании. Его гол стал единственным в первом тайме.
Во второй половине на поле вместо Усмана Дембеле вышел Рандаль Коло Муани и первым же касанием забил гол, который стал для него первым за национальную команду.
Обзор матча ЧМ-2022: Франция — Марокко
В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы в субботу встретятся с хорватами в матче за 3-е место.
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