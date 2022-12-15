Франция — Марокко: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Франции переиграла Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

На 5-й минуте встречи защитник Теор Эрнандез открыл счет, сыграв первым на добивании. Его гол стал единственным в первом тайме.

Во второй половине на поле вместо Усмана Дембеле вышел Рандаль Коло Муани и первым же касанием забил гол, который стал для него первым за национальную команду.

Обзор матча ЧМ-2022: Франция — Марокко

В финале чемпионата мира-2022 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 18 декабря. Марокканцы в субботу встретятся с хорватами в матче за 3-е место.