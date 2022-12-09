Силва — о вылете Бразилии с ЧМ-2022: «Возможно, у меня больше никогда не будет возможности сыграть на этом турнире»

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва прокомментировал вылет команды с ЧМ-2022 в Катаре.

В ? финала команда в серии пенальти проиграла Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

«Мы столкнулись с командой высокого качества. Возможно, могли бы быть лучше в некоторых моментах, но мы не привыкли к таким хорошо организованным контратакам. Это очень печально, но так оно и есть, мы должны двигаться дальше, я горжусь тем, что все сделали, но это футбол.

Трудно найти слова и утешить себя, в моей жизни уже были разочарования, но когда ты терпишь неудачу в достижении такой важной цели, это очень больно. Должны постараться пережить это. Когда я падал, я всегда поднимался. Посмотрим, возможно, у меня больше никогда не будет возможности сыграть на этом турнире», — приводит слова 38-летнего игрока RMC Sport.