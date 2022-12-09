Филипп Лам: «На ЧМ-2014 аргентинцы ждали, когда Месси все решит. Теперь партнеры по сборной играют за него»

Бывший защитник сборной Германии Филипп Лам оценил игру национальной команды Арегентины на чемпионате мира-2022.

«Аргентина — мой фаворит на этом чемпионате мира. Все футболисты в их сборной хороши: один на один, в защите и в нападении, играют агрессивно, но честно. Но эта команда сильно изменилась с ЧМ-2014, когда они проиграли нам в финале (1:0). Тогда аргентинцы, казалось, ждали, когда Лионель Месси сам все решит. В 2022 году товарищи по команде играют за него, а он выжидает», — цитирует The Guardian Лама.

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с Нидерландами. Матч пройдет сегодня, 9 декабря, начало — 22.00 мск.

35-летний Месси провел на ЧМ-2022 4 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.