Юрий Лоза: «Если Россия сыграет с Кипром вничью, надо сниматься с чемпионата мира»

Российский певец Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Кипром.

«Если мы задаем вопросы о шансах в игре против Кипра, значит мы не верим в свою команду. Кого-то да обыгрывать мы должны. Зачем нам куда-то ехать, если мы не собираемся выигрывать у Кипра. Они только что проиграли Мальте 0:3. Мы должны обыгрывать Кипр в любом случае. Не может быть других вариантов. Если мы сыграем вничью, то нам надо сниматься с чемпионата. Я думаю, что сегодня Смолова выпустят. Кому-то надо же забивать. В игре с хорватами надо было просто отбиться, но с Кипром по нулям играть нельзя», — сказал Лоза в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Сборная России с 7 очками занимает второе место в группе H, киприоты с 4 очками находятся на шестой строчке.

Матч Кипр — Россия состоится сегодня, 4 сентября, в Никосии. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.