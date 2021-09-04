Стал известен состав сборной России, который Карпин наигрывал на Кипре
Пресс-служба сборной России в Youtube опубликовала видео с тренировки команды перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра. Встреча пройдет сегодня, 4 сентября, в Никосии, начало — в 19.00 (по мск).
На предыгровой тренировке главный тренер Валерий Карпин наигрывал следующий состав:
Вратарь — Маринато Гильерме
Левый защитник — Илья Самошников
Левый центральный защитник — Георгий Джикия
Правый центральный защитник — Игорь Дивеев
Правый защитник — Вячеслав Караваев
Опорный полузащитник — Дмитрий Баринов
Левый центр полузащитник — Александр Головин
Правый центр полузащитник — Александр Ерохин
Левый вингер — Денис Черышев
Правый вингер — Алексей Миранчук
Центральный нападающий — Федор Смолов
После 4 игр команда Валерия Карпина занимает второе место с 7 очками в турнирной таблице группы H. Кипр — 4 балла и 6-я строчка
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