Джейдон Санчо покинул расположение сборной Англии из-за травмы
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо досрочно покинул расположение сборной Англии из-за травмы.
Характер повреждения у 21-летнего англичанина не сообщается. Футболист вернулся в клуб, ожидается, что он успеет восстановиться к следующему матчу «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла», который состоится 11 сентября.
?? @Sanchooo10 leaves England's camp ahead of their World Cup qualifiers against Andorra and Poland.#MUFC | @England— Manchester United (@ManUtd) September 4, 2021
В сентябре сборной Англии предстоит провести еще два матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022: против Андорры (5 сентября) и против Польши (8 сентября).
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Дополнительная информация:
https://www.manutd.com/en/news/detail/jadon-sancho-returns-to-united-following-knock-on-england-duty-4-september-2021?t=y&utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=appandweb&utm_content=SanchoInjury20210904
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