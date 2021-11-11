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Юран считает, что сборная России не сможет выйти на чемпионат мира сразу после матча с Кипром

19:07
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Экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Кипром в отборе ЧМ-2022.

«Россия, безусловно, не сможет попасть сегодня на чемпионат мира, это просто чушь. Хорватия сегодня не оступится, нужно набирать свои очки и с максимумом подходить к игре с ними.

У нас игроки не такого запредельного уровня, чтобы не считаться с Кипром и спокойно по ним прогуляться. Но уверен, что у нас будет запредельный настрой», —приводит слова Юрана «РБК Спорт».

Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Россияне лидируют в группе H с 19 очками, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/618cf7ba9a7947ff7563d4f1?from=newsfeed

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры