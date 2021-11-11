Юран считает, что сборная России не сможет выйти на чемпионат мира сразу после матча с Кипром
Экс-нападающий сборной России Сергей Юран поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Кипром в отборе ЧМ-2022.
«Россия, безусловно, не сможет попасть сегодня на чемпионат мира, это просто чушь. Хорватия сегодня не оступится, нужно набирать свои очки и с максимумом подходить к игре с ними.
У нас игроки не такого запредельного уровня, чтобы не считаться с Кипром и спокойно по ним прогуляться. Но уверен, что у нас будет запредельный настрой», —приводит слова Юрана «РБК Спорт».
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Россияне лидируют в группе H с 19 очками, отрыв от идущих вторыми хорватов составляет 2 балла.
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