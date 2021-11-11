Сегодня, 11 ноября, сборная России в Санкт-Петербурге примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге команда Валерия Карпина победила соперника со счетом 2:0. После 8 игр Россия занимает первое место в группе Н с 19 баллами.

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:

1. Россия — 19 очков

2. Хорватия — 17

3. Словакия — 10

4. Словения — 10

5. Мальта — 5

6. Кипр — 5

Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Россия 1.

Расписание и результаты всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //

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