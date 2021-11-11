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Россия — Кипр: смотреть онлайн трансляцию матча отбора ЧМ-2022

19:30
Алексей Миранчук. Фото AFP
Алексей Миранчук. Фото AFP
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Сегодня, 11 ноября, сборная России в Санкт-Петербурге примет Кипр в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022. Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В первом круге команда Валерия Карпина победила соперника со счетом 2:0. После 8 игр Россия занимает первое место в группе Н с 19 баллами.

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5

Следить за матчем Россия — Кипр вы можете в онлайн-трансляции сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на телеканале Россия 1.

Россия — Кипр

Расписание и результаты всех матчей сборной России в 2021 году можно посмотреть здесь //
Все о чемпионате мира по футболу-2022: турнирные таблицы, расписание матчей, новости и статьи

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Сергей Ревенко все материалы автора
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