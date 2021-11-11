Джердан Шакири: «Матч с Италией – игра года для Швейцарии»

Нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири поделился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Италии.

«Для нас это матч года, — цитирует игрока Football Italia. – Было бы великолепно одержать победу. Италия – несомненный фаворит. У них очень сильные игроки. Мы ждем отличного матча. Травмы – это часть футбола. Другие игроки получат шанс проявить себя. У Италии похожие проблемы. Нам нужно проявить себя в этих обстоятельствах. Наша цель – победить Италию. Мы приехали сюда не закрываться в защите, но тревожить наших соперников хорошо подготовленной тактикой».

Матч Италия – Швейцария состоится 12 ноября. Начало в 22.45 по московскому времени.