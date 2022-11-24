Йоахим Лев отреагировал на акцию игроков сборной Германии в связи с запретом повязок

Бывший тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что думает об акции немцем перед матчем первого тура ЧМ-2022 с Японией (1:2).

«Сейчас важен футбол, его качество, а не цвет повязок. Команды волнуются, я понимаю, но игроки должны быть сосредоточены на игре.

Спорт — на первом месте, остальное должно уйти на второй план», — цитирует Лева «Российская газета».

Вчера, 23 ноября, немецкие игроки закрыли рты руками на фото перед матчем с Японией из-за запрета повязок в поддержку ЛГБТ.

Позднее Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по поводу акции футболистов национальной команды.