Сборная Японии сыграла вничью с Вьетнамом в азиатском отборочном турнире ЧМ-2022

Сборная Японии на своем поле сыграла вничью с Вьетнамом в матче азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 — 1:1.

Единственный гол хозяев забил Мая Йосида, у гостей забил Бинг Нгуен Тхан.

Япония возглавляет таблицу группы B азиатского отборочного турнира ЧМ-2022 с 22 очками в 10 матчах, Вьетнам занимает последнюю, шестую строчку с 4 очками в 10 играх.

10-й тур является последним в рамках третьего этапа азиатского отборочного турнира ЧМ-2022. Япония досрочно обеспечила себе выход на мировое первенство.