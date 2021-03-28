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Все, что осталось за кадром матча Россия — Словения. Видео

16:39
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Пресс-служба сборной России опубликовала видео, посвященное победе национальной команды над Словенией (2:1) в матче отбора ЧМ-2022.

В ролике показаны кадры из подтрибунного помещения до и после встречи.

Напомним, что Россия ранее также победила Мальту. Команда Станислава Черчесова лидирует в группе H с двумя победами в двух матчах.

Сегодня 17.00 (мск) сборная вылетает в Братиславу, оттуда — в Трнаву.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у россиян шесть очков, у словаков — два.

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