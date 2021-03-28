Смольников и Жиров пропустят матч со сборной Словакии

Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Братиславу, где 30 марта сыграет со сборной Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней, сообщает пресс-служба национальной команды.

В связи с этим сегодня он отправится в расположение своего клуба для дообследования и дальнейшего лечения. Также в игре не сможет принять участие защитник Александр Жиров.

Сегодня 17.00 (мск) сборная вылетает в Братиславу, оттуда уже в Трнаву.

Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у россиян шесть очков, у словаков — два.