Смольников и Жиров пропустят матч со сборной Словакии
Во второй половине дня национальная сборная России вылетит из Сочи в Братиславу, где 30 марта сыграет со сборной Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. С командой не полетит защитник Игорь Смольников. У него небольшая травма, на лечение которой потребуется не менее 5-7 дней, сообщает пресс-служба национальной команды.
В связи с этим сегодня он отправится в расположение своего клуба для дообследования и дальнейшего лечения. Также в игре не сможет принять участие защитник Александр Жиров.
Сегодня 17.00 (мск) сборная вылетает в Братиславу, оттуда уже в Трнаву.
Матч Словакия — Россия состоится во вторник, 30 марта. Начало — в 21.45 (мск). После двух туров у россиян шесть очков, у словаков — два.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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