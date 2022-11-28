Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 16:19

Вратарь сборной Камеруна пошутил о любви Ондуа к России: «Я не пью»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Гаэль Ондуа.
Фото Соцсети

Вратарь сборной Камеруна Девис Эпасси ответил на вопрос, что защитник национальной команды Гаэль Ондуа рассказывал ему о России.

— Что ты можешь сказать о Гаэле? Он принес с собой русские традиции? Может, привез водку?

— Я не пью (смеется). Мы много говорим о России. Он меня приглашал к себе, как придет время, я приеду. Когда? Не зимой.

Ондуа играл в бутсах с российским флагом в матчах ЧМ-2022 против Швейцарии (0:1) и Сербии (3:3).

Ранее стало известно, что ФИФА не станет наказывать футболиста сборной Камеруна за этот жест.

Гаэль Ондуа
Чемпионат мира по футболу
Сборная Камеруна по футболу
0
Читайте также
Беспорядки в Бельгии: марокканцы победили на ЧМ-2022, а фанаты разнесли центр Брюсселя
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Корея — Гана: защитник Салису открыл счет в матче
ЧМ-2022: Корея — Гана, Камерун и Сербия сыграли 3:3 и другие матчи дня. Онлайн-трансляция 28 ноября
Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии
Вратарь сборной Камеруна: «Понимали, что если проигрываем Сербии, то следующая игра не имеет значения»
Что нужно Сербии, чтобы выйти в плей-офф? Расклады чемпионата мира
Игрок сборной Камеруна Ондуа не исключил, что может сделать татуировку с флагом России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камерун против Сербии был близок к 68-летнему рекорду ЧМ: быстрее отыграться получалось только у Австрии

Корея — Гана: защитник Салису открыл счет в матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости