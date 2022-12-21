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Сегодня, 12:01

Шунин оценил игру вратарей в сериях послематчевых пенальти на ЧМ-2022

Руслан Минаев
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал о сериях пенальти на ЧМ-2022.

«Игроки довольно часто мазали — вратарям в этом случае легче стать героями. А если они отражают один пенальти, то ловят кураж. Но и классные сейвы, конечно, были — это говорит о том, что вратари очень хорошо готовы.

Что я отметил с точки зрения техники? Да какая техника? Нет никакого секрета, чтобы отразить пенальти. Нужно хорошо изучить соперника и угадать направление удара», — цитирует Шунина Sport24.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3 (4:2 по пенальти).

Лучшим вратарем на турнира был признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-shunin-net-nikakogo-sekreta-chtoby-otrazit-penalti-kakaya-tekhnika-nuzhno-khorosho-izuchit-sopernika-i-ugadat
Антон Шунин
Чемпионат мира по футболу 2022
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