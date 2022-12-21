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Сегодня, 11:32

Шунин считает, что изменения в футболе усложняют жизнь вратарям

Руслан Минаев
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Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал об игре вратарей на ЧМ-2022.

«Точно могу сказать: есть общая тенденция, чтобы голов было больше. Все правила только усложняют жизнь вратарям — например, то, что хотя бы одна нога должна стоять точно на линии в момент пенальти. Чуть раньше это были мячи со смещенным центром тяжести, которые летят и виляют», — цитирует вратаря бело-голубых Sport24.

Помимо этого, Шунин отметил, что современным вратарям нужно уметь играть двумя ногами и действовать непривычно высоко — как еще один защитник.

Лучшим вратарем на ЧМ-2022 был признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-shunin-yest-obshchaya-tendentsiya-chtoby-golov-bylo-bolshe-vse-novyye-pravila-futbola-tolko-uslozhnyayut-zhizn-vrataryam
Антон Шунин
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
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