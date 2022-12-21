Шунин считает, что изменения в футболе усложняют жизнь вратарям

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал об игре вратарей на ЧМ-2022.

«Точно могу сказать: есть общая тенденция, чтобы голов было больше. Все правила только усложняют жизнь вратарям — например, то, что хотя бы одна нога должна стоять точно на линии в момент пенальти. Чуть раньше это были мячи со смещенным центром тяжести, которые летят и виляют», — цитирует вратаря бело-голубых Sport24.

Помимо этого, Шунин отметил, что современным вратарям нужно уметь играть двумя ногами и действовать непривычно высоко — как еще один защитник.

Лучшим вратарем на ЧМ-2022 был признан голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.