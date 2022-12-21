Адиев назвал Де Пауля лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал, кого считает лучшим игроком чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Я думаю, что Де Пауль. Его заслуга очень велика в победе Аргентины, незаметный герой. Своей игрой Де Пауль развязал руки Месси, он ему очень сильно помог», — цитирует Адиева «РБ Спорт».

Чемпионат мира-2022 в Катаре прошел с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, которая в финальном матче обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).