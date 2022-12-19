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Сегодня, 10:41

Лунев считает, что Аргентина выиграла ЧМ-2022 благодаря Мартинесу

Руслан Минаев
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Вратарь «Байера» Андрей Лунев поделился мнением о победе Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022.

Одной из главных причин золота южноамериканцев Лунев считает игру вратаря бело-голубых Эмилиано Мартинеса.

«Если смотреть историю, где-то три-четыре года назад, может, пять, Мартинес был никому не известным человеком, о сборной речи вообще не шло. Он сидел на замене в «Арсенале», выпал шанс сыграть за команду, для того «Арсенала» он сотворил чудо, после этого не стал мириться с ролью запасного, перейдя в «Астон Виллу».

Он показывает свой высочайший уровень, заслужил вызов в сборную, буквально за два прошедших года выиграл Кубок Америки и чемпионат мира, при этом в двух сериях пенальти это его заслуга, он своей психологией и мастерством выиграл для Аргентины эти трофеи, огромнейшая заслуга Мартинеса. Не стоит забывать, что сейв на последней минуте [в матче с французами] был просто космическим», — цитирует ТАСС Лунева.

Аргентина победила Франция со счетом 3:3 (4:2 по пенальти).

По итогам ЧМ-2022 Мартинес стал лучшим вратарем турнира. Получение приза «Золотой перчатки» голкипер отпраздновал провокационным образом.

Источник: https://tass.ru/sport/16627717
Андрей Лунев
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
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