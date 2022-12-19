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Скалони: «Надеюсь, Марадона получил удовольствие, глядя за игрой на небесах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони после победы над Францией (3:3,4:2-по пен.) выразил надежду, что легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона смотрел за матчем с небес.

«Я думаю, что он все еще здесь. Надеюсь, Марадона получил удовольствие, наблюдая за матчем на небесах», — приводит слова Скалони Marca.

60-летний Марадона скончался 25 ноября 2020 года. С 2008 по 2010 год легендарный форвард возглавлял сборную Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ-2010.

Сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира 36 лет. Они шесть раз играли в финалах мирового первенства и в третий раз стали победителем турнира. Ранее аргентинцы выигрывали этот трофей в 1978 и 1986 годах.

Диего Марадона
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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