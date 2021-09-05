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Владислав Климович о матче с Уэльсом: «Если бы я забил, было бы проще довести игру до победы»

21:43
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Форвард сборной Белоруссии Владислав Климович прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Уэльса (2:3).

— Владислав, вы в самом конце первого тайма могли сделать счет 3:1. Это был ключевой момент матча?

— Ой, сложно сказать. Что такое ключевой момент? Ключевой момент, можно сказать, был и у Виталия Лисаковича на 88-й минуте. Забей он тогда — и этот момент оказался бы ключевым. Перед этим были у нас моменты. У меня был один из моментов. Понятное дело, если бы я попал и мы повели бы 3:1 и ушли бы на перерыв с таким счетом... Нам было бы проще во втором тайме, проще довести эту игру до победы, — цитирует футболиста «Прессбол».

В составе победителей все три мяча забил Гарет Бэйл.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/football/394164

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Евгений Петров все материалы автора

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