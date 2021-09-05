Тренер сборной Белоруссии Кондратьев доволен игрой команды в матче с Уэльсом

Главный тренер сборной Белоруссии Георгий Кондратьев прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Уэльса (2:3).

«Команда строится, команда сражается, — цитирует специалиста «Прессбол» 5 сентября. Я в принципе ребятами доволен сегодня. Мы не забили в конце, а они забили. Это все решило.

После матча с чехами попросил ребят успокоиться, больше работать с мячом и играть в атаку. Как они умеют. Я доволен командой. Ребята сегодня играли на морально-волевых. У нас было меньше 72 часов между матчами".

В составе победителей все три мяча забил Гарет Бэйл.