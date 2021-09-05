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Из-за военного переворота перенесен матч квалификации ЧМ-2022 Гвинея — Марокко

21:47
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Отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Гвинеи и Марокко, запланированный на 6 сентября, не состоится, сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

Игра, которая должна была пройти в гвинейской столице Конакри, перенесена на неопределенный срок из-за политической ситуации в стране.

5 августа военные устроили переворот в Гвинее. Мятежники заявили, что задержали президента страны Альфу Конде.

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Иван Шитик все материалы автора

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