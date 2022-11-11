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11 ноября, 17:21

Пономарев удивлен непопаданию Гайича в состав Сербии на ЧМ: «Как правый защитник, он даже сильнее Марио»

Ветеран ЦСКА Пономарев удивлен непопаданию Гайича в состав Сербии на чемпионат мира
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на непопадание защитника армейцев Милана Гайича в состав сборной Сербии на чемпионат мира в Катаре.

«Я удивился отсутствию в составе сборной Сербии Милана Гайича. Это очень грамотный игрок. Мне очень нравится, как он играет правого защитника, очень интересный игрок. Как правый защитник, он даже сильнее Марио Фернандеса. Он очень правильно исполняет свои функциональные обязанности. Здесь я удивлен. Он близок мне по духу и манере игры», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

11 ноября сборная Сербии объявила состав на чемпионат мира-2022.

На ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.

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⚽ Футбол. РПЛ
Динамо
ЦСКА

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус
Лацио

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

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21%

1.79
Марио Фернандес
Милан Гайич
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Сербии по футболу
ФК ЦСКА (Москва)
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