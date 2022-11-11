Саутгейт объяснил, почему взял на ЧМ-2022 Магуайра, а не Томори

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему не вызвал защитника «Милана» Фикайо Томори на чемпионат мира-2022.

«Мы не думаем, что молодые центральные защитники сделали достаточно, чтобы вытеснить старших. Да, я уверен, что Харри Магуайр — один из наших лучших центральных защитников», — цитирует английского специалиста итальянский журналист Фабрицио Романо.

В прошедшем сезоне серии А «Милан» стал чемпионом, пропустив 31 гол за 38 игр — самый низкий показатель в чемпионате. В текущем сезоне Томори сыграл 19 игр за команду из Милана и забил один гол во всех турнирах.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Англия сыграет в группе против Ирана, Уэльса и США. Первый матч англичан пройдет против иранцев 21 ноября (16.00 мск).