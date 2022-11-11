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11 ноября, 16:36

Мостовой: «Невызов Рамоса в сборную Испании на ЧМ является для меня загадкой»

Мария Гусева
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Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос и голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не попали в состав сборной Испании на ЧМ-2022.

«Де Хеа при Луисе Энрике особо в сборную не вызывался, играли другие вратари. В этом нет ничего неожиданного. Невызов Серхио Рамоса является для меня загадкой. Такой опытный и статусный футболист мог бы помочь команде. Скорее всего, имеет место личная ситуация. Сейчас Рамос постоянно играет в «ПСЖ», травм у него нет», — цитирует «Газета.Ru» Мостового.

На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против таких команд, как Германия, Япония и Коста-Рика. Первый матч — против Коста-Рики 23 ноября.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/11/19012387.shtml?updated

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Александр Мостовой
Давид Де Хеа
Серхио Рамос
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