Мостовой: «Невызов Рамоса в сборную Испании на ЧМ является для меня загадкой»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на новость о том, что защитник «ПСЖ» Серхио Рамос и голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа не попали в состав сборной Испании на ЧМ-2022.

«Де Хеа при Луисе Энрике особо в сборную не вызывался, играли другие вратари. В этом нет ничего неожиданного. Невызов Серхио Рамоса является для меня загадкой. Такой опытный и статусный футболист мог бы помочь команде. Скорее всего, имеет место личная ситуация. Сейчас Рамос постоянно играет в «ПСЖ», травм у него нет», — цитирует «Газета.Ru» Мостового.

На ЧМ-2022 сборная Испании сыграет в группе Е против таких команд, как Германия, Япония и Коста-Рика. Первый матч — против Коста-Рики 23 ноября.

Чемпионат мира пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.