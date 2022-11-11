Влахович, Тадич и Милинкович-Савич — в составе сборной Сербии на ЧМ-2022

Сборная Сербии объявила состав на чемпионат мира 2022, который пройдет в Катаре.

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья», Испания), Предраг Райкович («Мальорка», Испания), Ваня Милинкович-Савич («Торино», Италия).

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе», Испания), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия), Страхиня Павлович («Зальцбург», Австрия), Милош Велькович («Вердер», Германия), Филип Младенович («Легия», Польша), Страхиня Эракович, Срджан Бабич (оба — «Црвена Звезда»),.

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья», Испания), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Саша Лукич («Торино», Италия), Марко Груич («Порту», Португалия), Филип Костич («Ювентус», Италия), Урош Рачич «(Валенсия», Испания), Неманья Максимович («Хетафе», Испания), Дарко Лазович, Иван Илич (оба — «Верона», Италия), Андрия Живкович (ПАОК, Греция).

Нападающие: Душан Тадич («Аякс», Голландия), Александр Митрович («Фулхэм», Англия), Душан Влахович («Ювентус», Италия), Филип Джурич («Сампдория», Италия), Лука Йович («Фиорентина», Италия), Неманья Радонич («Торино», Италия).

На ЧМ-2022 сборная Сербии сыграет в одной группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией.