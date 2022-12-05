Гранат: «Ловрен может покинуть «Зенит», если продолжит так играть за сборную Хорватии»

Грант считает, что Ловрен может покинуть «Зенит», если продолжит показывать хорушую игру за Хорватию

Экс-футболист сборной России Владимир Гранат оценил игру Деяна Ловрена в матче с Японией (1:1, 3:1 по пенальти).

«Игра Ловрена? В забитом мяче японцев не он ошибся. Там было стандартное положение, несчастный случай. То, что Деян отдал классную голевую передачу, это ему в плюс. Если команда прошла дальше, значит, можно сказать, что все сыграли хорошо. Если он будет играть как сегодня, то может покинуть «Зенит» и уехать в Европу. Но это будет зависеть от дальнейшего выступления сборной Хорватии и от того, захочет ли Ловрен покинуть Россию», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В 1/8 финала турнира в Катаре хорваты обыграли Японию в серии пенальти. Ловрен в этом матче отметился голевой передачей.

В четвертьфинале Хорватия сыграет с победителем матча Бразилия — Корея, который пройдет сегодня, 5 декабря, и начнется в 22.00 мск.