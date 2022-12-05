Ловрен: «Получил много сообщений от игроков «Зенита» — Мостового, Караваева и других»

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал, кто из «Зенита» поздравил его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022.

В 1/8 финала турнира в Катаре хорваты обыграли Японию (1:1, 3:1 по пенальти).

— Как можете описать свой ассист?

— Мне повезло!

— Что вы сказали Ливаковичу?

— Просто верь в себя. Честно говоря, на тренировках он спасал все пенальти. Мы говорили, что очень плохи в пробитии пенальти после такого. Я сказал ему, что нужно было вспомнить себя на той тренировке. Он показал это. Я счастлив за него.

— В прошлой игре вы злились на Ливаковича.

— Я всего лишь хотел разбудить его!

— Вы были уверены, что в серии пенальти одержите победу?

— Пенальти — лотерея. По правде говоря, я надеялся на качества Ливаковича, поэтому был спокоен. Он в хорошей форме.

— Писал ли вам кто-то из «Зенита»?

— У меня очень много сообщений.

— От кого?

— От Мостового, Караваева и других, от всех!