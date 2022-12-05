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Сегодня, 22:20

Ловрен: «Возможно, нам нужно так пострадать. Но без этого не будет награды»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото Reuters

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился эмоциями после выхода команды в 1/4 финала ЧМ-2022.

— Невероятные эмоции! Мы знали, что это будет тяжело. Сборная Японии просто отлично себя показала. Они не просто так выиграли сначала у немцев, а потом у испанцев. У них фантастическая команда! Но у нас есть невероятный опыт чемпионата мира 2018 года, тогда мы все были моложе. Я безумно горд за своих ребят сегодня! Мы не опустили нос, когда проигрывали по счету. Перешич забил безумно важный гол для нас!

— Почему снова все закончилось серией пенальти?

— Возможно, так предначертано судьбой, что Хорватия должна играть так. Возможно, нам нужно так пострадать. Но без этого не будет награды.

— Считаете ли вы, что когда есть такие команды, как Англия, Аргентина, все хотят, чтобы вы победили на чемпионате мира?

— Сегодня мы показали всему миру, что мы в лучшей восьмерке мира. Эти подтверждает, что успех 2018 года не был случайностью. Особенно мой друг Салах все время говорил о пенальти. Здорово, что мы показали миру свою силу.

Футболисты сборной Хорватии в серии пенальти победили команду Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1. Хорваты в серии пенальти обыграли японцев со счетом 3:1.

Сборная Хорватии в 1/4 финала встретится с победителем встречи между сборными Бразилии и Кореи.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Чемпионат мира по футболу
Сборная Хорватии по футболу
Сборная Японии по футболу
Деян Ловрен
0
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