Мората: «Лучше всего, если Роналду, Месси и Неймар поздравят Испанию с победой на ЧМ-2022»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал, кого он считает лучшими игроками на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Любой, кто любит футбол, бросит все свои дела, чтобы посмотреть на игру Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Неймара. Надеюсь, что, если они попадут на нас, это будет не их день. Я хотел бы, чтобы Криштиану стал чемпионом мира из-за его невероятной карьеры. И мне не было бы грустно, если бы мундиаль выиграли Месси или Неймар. Но лучше всего, если они втроем поздравят Испанию с победой», — цитирует 30-летнего нападающего AS.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Испании сыграет в матче 1/8 финала турнира против Марокко завтра, 6 декабря, начало — 18.00 (мск).