Луис Энрике: «Со мной впервые не продлили контракт»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о своем уходе.

«Со мной впервые не продлили контракт. Я предпочитаю такой вариант. Если в тебя больше не верят, не считают тебя подходящим для этой работы, то я с радостью двигаюсь дальше. После Евро-2020 мне предлагали продлить контракт, но я отказался, отложив до конца ЧМ-2022. Думаю, это более разумный подход. Я думал, что сам буду решать, что дальше, но мне даже не пришлось этого делать.

Теперь я свободен выбирать, чем займусь дальше. Я хочу тренировать, я представляю себя тренером клуба, который сможет более точно сделать все то, что не удалось сделать на уровне сборной. Эта глава завершена, и я, вероятно, возьму паузу до следующего сезона», — сказал Энрике в интервью стримеру Ибаю Льяносу.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.