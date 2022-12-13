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Сегодня, 03:20

Луис Энрике: «Со мной впервые не продлили контракт»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился мнением о своем уходе.

«Со мной впервые не продлили контракт. Я предпочитаю такой вариант. Если в тебя больше не верят, не считают тебя подходящим для этой работы, то я с радостью двигаюсь дальше. После Евро-2020 мне предлагали продлить контракт, но я отказался, отложив до конца ЧМ-2022. Думаю, это более разумный подход. Я думал, что сам буду решать, что дальше, но мне даже не пришлось этого делать.

Теперь я свободен выбирать, чем займусь дальше. Я хочу тренировать, я представляю себя тренером клуба, который сможет более точно сделать все то, что не удалось сделать на уровне сборной. Эта глава завершена, и я, вероятно, возьму паузу до следующего сезона», — сказал Энрике в интервью стримеру Ибаю Льяносу.

8 декабря главный тренер сборной Испании Луис Энрике объявил о своей отставке после поражения от сборной Марокко в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

Его место занял бывший тренер юношеской и молодежной сборных Испании Луис де ла Фуэнте.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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