Ван Дейк расстроен из-за того, что Мане пропустит ЧМ-2022

Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о том, что его бывший одноклубник по «Ливерпулю» Садио Мане пропустит чемпионат мира-2022 из-за травмы.

«Я позвонил ему на следующий день и, очевидно, хотел узнать, как у него дела. Ходило так много слухов. Это была не самая лучшая новость, которую он получил, и, к сожалению, он не сможет принять участие в этом турнире. Мне жаль его. Я знаю, как усердно он работал для этого, и он был бы важен для команды Сенегала», — приводит The New Arab слова ван Дейка.

Напомним, что Мане получил травму в матче 14-го тура чемпионата Германии против «Вердера» (6:1).

Сборная Нидерландов сыграет против команды Сенегала 21 ноября. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.