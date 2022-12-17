Валуев: «Не имеет смысла сравнивать чемпионаты мира в Катаре и России. Пусть победителем будет спорт»

Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что не стоит сравнивать чемпионат мира-2018 в России и нынешний турнир, который проходит в Катаре.

«Не имеет смысла сравнивать чемпионаты мира в Катаре и России. Пусть победителем в итоге будет спорт. Хотя абсолютно объективно можно признать, что Россия с подобными мероприятиями научилась справляться на высшем уровне мировых стандартов. Особенно в части безопасности», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

Чемпионат мира-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах Катара. В финале турнира, который пройдет на стадионе «Лусаил», встретятся сборные Франции и Аргентины.

На ЧМ-2018 в России победу одержала национальная команда Франции.