Хорватия — Марокко: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча за третье место ЧМ-2022

В субботу, 17 декабря, сборная Хорватии сыграет против Марокко в матче за третье место чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 18.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала Марокко в серии пенальти победил Испанию (0:0, 3-0 пен), в 1/4 финала обошла Португалию (1:0), а в полуфинале уступил Франции (0:2). Хорватия в первой игре плей-офф победила Японию (1:1, 3-1), в четвертьфинале — Бразилию (1:1, 4-2), а в полуфинале проиграла Аргентине (0:3).

Следить за матчем Хорватия — Марокко вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке