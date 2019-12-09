Депутат Госдумы РФ, бывший главный тренер сборной России по футболу, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о решение ВАДА.

— Я никак не ожидал столь жесткого и шокирующего решения ВАДА по отношению к такой великой спортивной державе! Такого никогда не было в истории Олимпийского движения. У меня сразу возникает вопрос.

Мы восстановили РУСАДА в 2018 году, выработали вместе с ВАДА эффективную систему тестирования спортсменов. Это было в 2018-м году, подчеркиваю.

А сегодня принимается решение по итогам проверки базы данных московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы. Где логика? Это же бред! Почему тогда не проверяют остальные национальные федерации — США, Норвегию, Великобританию?!

Если вы решили посмотреть базу данных российских спортсменов за 2012-2015 год, тогда проверяйте и другие страны! Откуда такое избирательное и негативное отношение к России? Решение ВАДА — политическое!

Я вам больше скажу. Когда комитет ВАДА запросил данные московской антидопинговой лаборатории, то Министерство спорта отправило им ответы. ВАДА все это получило еще в сентябре, заседание исполкома было назначено на 4 ноября.

Но по неизвестным причинам взяли и перенесли заседание исполкома на 9 декабря. Встает вопрос: почему? Либо не нашли тогда никаких нарушений, либо вмешались внешние факторы. Западные СМИ постоянно нагнетали, чиновники тоже давили. Появились заявления о том, что Россию нужно лишить права участвовать в Олимпийских играх. Но это же прямое давление на исполком! Вот чего они добивались... Ведь 4 ноября никаких накатов на Россию еще не было. А тут особенно британские СМИ стали формировать негативный фон вокруг нашей страны. Думаю, все это сказалось...

Я считаю, решение ВАДА — огромная несправедливость. Спортсмены 4 года пахали, трудились, а их лишают главного соревнования в карьере. За что?! Мы уже на прошлой Олимпиаде испытали боль и унижение, когда поехали под нейтральным флагом...

А сейчас ведь это и футбола может коснуться. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании ФИФА. Очень сложная ситуация. Уверен, мы должны бороться всеми способами, которые только есть у нас в наличии. Надо биться за свою честь, за свое достоинство.

— Вы допускаете, что сборная России по футболу не сыграет на чемпионате мира в Катаре (если туда отберется) или сыграет под нейтральным флагом?

— Судя по тем решениям, которые сейчас приняли, я уже ничему не удивлюсь... Знаю, что ФИФА проведет отдельное заседание. Посмотрим... Подчеркиваю, нам надо бороться! Когда в прошлом году РУСАДА восстановили, надо было уже тогда сформировать мощный пул чиновников, юристов, журналистов, которые на постоянной основе отслеживали бы ситуацию и заботились бы о каждом спортсмене. Не надо было успокаиваться!

А теперь получается, что мы можем потерять целое поколение спортсменов... При этом у нас РУСАДА валит на спортивных чиновников. Разве это правильно? Нам нужно консолидировать свои усилия, бороться до самого конца. Когда ВАДА видит, что у нас в России лебедь, рак и щука, тогда и принимаются такие решения. (Виталий Айрапетов)