В УЕФА назвали причину замены арбитра в матче сборной России
В пресс-службе УЕФА прокомментировали «СЭ» замену арбитра в матче отборочного турнира ЧМ-2022 Россия — Хорватия.
«Замена арбитра была произведена из-за незначительной травмы», — сказали «СЭ» в пресс-службе УЕФА.
Главным арбитром матча будет израильтянин Рой Рейншрейбер, а Орель Гринфельд, назначенный ранее судьей, теперь числится в списке как видеоарбитр.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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