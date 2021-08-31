В Хорватии назвали стартовый состав на матч с Россией
Стал известен возможный стартовый состав сборной Хорватии на матч отборочного турнира ЧМ-2022 против команды России.
Как сообщили «СЭ» коллеги из хорватской редакции Goal.com, в него вошли следующие игроки: Ливакович — Юранович, Ловрен, Вида, Баришич — Брозович, Ковачич — Иванушец, Влашич, Перишич — Крамарич.
Однако, как отмечается, у этого стартового состава возможны вариации. Вместо схемы в четыре защитника команда может сыграть с тремя игроками обороны или двумя нападающими (Крамаричем и Чолаком). Никола Влашич, который сегодня перешл из ЦСКА в «Вест Хэм», может сыграть правого вингера, а бывший игрок «Спартака» Марио Пашалич выступить в центре полузащиты. Кроме того, Йошко Гвардиол может сыграть левого защитника вместо Борна Баришича.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало в 21.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю