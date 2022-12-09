В сети высмеяли вылет Бразилии с ЧМ-2022 мемом с кошкой

В сети высмеяли вылет сборной Бразилии с ЧМ-2022 в Катаре мемом с кошкой.

В четвертьфинале турнира в Катаре бразильцы в серии пенальти проиграли Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Вылет Бразилии с ЧМ-2022. Фото Соцсети

7 декабря во время пресс-конференции сборной Бразилии пресс-атташе национальной команды схватил кота и сбросил его со стола.

В полуфинале турнира в Катаре Хорватия сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 мск.