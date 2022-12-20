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Сегодня, 12:00

В Марокко уверены, что сборная перевернет мир на ЧМ-2026

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футболисты сборной Марокко.
Фото AFP

Экс-игрок сборной Марокко Мустафа Хаджи в интервью «СЭ» назвал главное преимущество нынешней сборной.

«Конечно, хотелось завоевать бронзовые медали. Но, опять же, сказались травмы... Так бывает. Парни все равно молодцы, проявили характер. При этом важно, что 80 процентов сборной Марокко составляет молодежь. Это говорит о будущем команды. С таким поколением мы способны перевернуть мир!» — сказал Хаджи «СЭ».

Марокканцы стали первой африканской сборной за всю историю чемпионатов мира, которой удалось дойти до полуфинала турнира. Ранее лучшим результатом команд с этого материка был четвертьфинал.

Полностью интервью Хаджи «СЭ» читайте здесь

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